Altınordu, İskenderunspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Altınordu, İskenderunspor'a 2-1 Mağlup Oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Altınordu, evinde İskenderunspor'a 2-1 yenildi. Konuk ekip, 10'uncu dakikada Serdarcan ve 88'inci dakikada Muhammet'in golleriyle galip geldi. Altınordu, bu sonuçla zirve yarışında yara aldı.

08.12.2024 16:19
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İZMİR,

STAT: Torbalı Metin Oktay

HAKEMLER: Sinan Özcan, Metin Yalçın, Miraç Berk Kölemen

ALTINORDU: Serhat - Yusuf Şahin (Dk. 90+1 Hasan Berat), Mete, Eren, Alper, Burak, Kaan (Dk. 77 Ege), Sami, Emre (Dk. 90+2 Tahsin), Bahattin (Dk. 46 Hüseyin), Keni Var

İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Erbay, Kadir (Dk. 71 Göktan), Ulaş, Ender, Turan, Kerem, Serdarcan (Dk. 90 Hüseyin Aybars), Ömer (Dk. 70 Mohamed), Mehmet, Muhammet (Dk. 90 Yasin)

GOLLER: Dk. 10 Serdarcan, Dk. 88 Muhammet (İskenderunspor), Dk. 15 Alper (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ender, Kerem, Ömer, Muhammet, Göktan (İskenderunspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde İskenderunspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip müsabakanın 10'uncu dakikasında Serdarcan'la öne geçti: 1-0. Altınordu bu gole 15'inci dakikada Alper ile yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İskenderunspor, 88'inci dakikada Muhammet Beşir'in golüyle skor üstünlüğü yakaladı: 2-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca İskenderunspor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla 4 haftalık galibiyet serisi sona eren ve evindeki ilk yenilgisini alan Altınordu 31 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı. İskenderunspor ise 27 puana ulaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, İskenderunspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika

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