İZMİR,
STAT: Torbalı Metin Oktay
HAKEMLER: Sinan Özcan, Metin Yalçın, Miraç Berk Kölemen
ALTINORDU: Serhat - Yusuf Şahin (Dk. 90+1 Hasan Berat), Mete, Eren, Alper, Burak, Kaan (Dk. 77 Ege), Sami, Emre (Dk. 90+2 Tahsin), Bahattin (Dk. 46 Hüseyin), Keni Var
İSKENDERUNSPOR: Onur Can - Erbay, Kadir (Dk. 71 Göktan), Ulaş, Ender, Turan, Kerem, Serdarcan (Dk. 90 Hüseyin Aybars), Ömer (Dk. 70 Mohamed), Mehmet, Muhammet (Dk. 90 Yasin)
GOLLER: Dk. 10 Serdarcan, Dk. 88 Muhammet (İskenderunspor), Dk. 15 Alper (Altınordu)
SARI KARTLAR: Ender, Kerem, Ömer, Muhammet, Göktan (İskenderunspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15'inci hafta mücadelesinde Altınordu evinde İskenderunspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip müsabakanın 10'uncu dakikasında Serdarcan'la öne geçti: 1-0. Altınordu bu gole 15'inci dakikada Alper ile yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İskenderunspor, 88'inci dakikada Muhammet Beşir'in golüyle skor üstünlüğü yakaladı: 2-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca İskenderunspor maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla 4 haftalık galibiyet serisi sona eren ve evindeki ilk yenilgisini alan Altınordu 31 puanda kalarak zirve yarışında yara aldı. İskenderunspor ise 27 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › Altınordu, İskenderunspor'a 2-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?