Altınordu, Isparta 32 Spor Maçında Galibiyet Peşinde

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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk 2 maçından 1'er puanla ayrılan Altınordu yarın deplasmanda Isparta 32 Spor'la karşılaşacak. Isparta Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Evren Aydoğan yönetecek. İzmir ekibinde tedavisi süren Bahattin ile sarı kart cezalısı Mete forma giyemeyecek. Grupta 37 puanla 4'üncü sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, 21 puanla 11'inci basamakta yer alan rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de Isparta temsilcisini 2-0 mağlup eden Altınordu'da ilk maçından beraberlikle ayrılan teknik direktör Ersan Parlatan da galibiyet siftahı yapmayı hedefliyor.