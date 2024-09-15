Altınordu, Isparta 32 Spor'u Da Geçti

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 2 haftada 4 puan toplayan Altınordu, evinde Isparta 32 Spor engelini 2-0'lık skorla aştı. Kırmızı-lacivertliler 41'inci dakikada Sami'nin golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 üstün tamamladı. Altınordu, ikinci yarıda da etkili olan taraftı. İzmir ekibi, dakikalar 67'yi gösterdiğinde Emre Aydınel'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Altınordu puanını 7'ye çıkardı.