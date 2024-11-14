Altınordu Kaptanı Eren Tokat ve Ege Arslan, Karaköprü Maçında Galibiyet Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu Kaptanı Eren Tokat ve Ege Arslan, Karaköprü Maçında Galibiyet Hedefliyor

Altınordu Kaptanı Eren Tokat ve Ege Arslan, Karaköprü Maçında Galibiyet Hedefliyor

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Karaköprü Belediye Spor maçında başarılı sonuç almayı hedefliyor. Takım kaptanı Eren Tokat ve genç oyuncu Ege Arslan, galibiyet için yoğun hazırlık yaptıklarını belirttiler.

14.11.2024 10:08  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'da takım kaptanı Eren Tokat ve genç futbolculardan Ege Arslan, hafta sonu Karaköprü Belediye Spor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 12. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanacak müsabaka 16 Kasım Cumartesi günü oynanacak. İzmir ekibi, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürmeye devam ediyor. Takım kaptanı Eren Tokat ve genç oyunculardan Ege Arslan, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. İzmir derbisinde Altay'ı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Tokat, "Sahamızda iyi oynuyoruz ve İzmir derbisinde Altay'ı mağlup ettik. Bu galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk yarının kalan 6 maçını da kazanıp ilk yarıyı en üst sırada tamamlamak istiyoruz" dedi.

Batman Petrol Spor ile oynanan maçta yaptıkları hatayı bu defa yapmayacaklarını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bu sefer yine bir başka Güneydoğu deplasmanına gidiyoruz. Bir önceki deplasmandaki hataları yapmayacağız. Kazanarak döneceğiz. Takım olarak birbirimize inancımız tam" diye konuştu.

Ege Arslan: "Üç puanla İzmir'e dönmek istiyoruz"

Genç oyunculardan Ege Arslan da "Haftayı İzmir derbisini kazanarak kapattık ve zirve takibini sürdürüyoruz. Hafta sonu Karaköprü maçını kazanıp, İzmir'e üç puanla dönmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bizler antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Şanlıurfa deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumartesi, Karaköprü, Altınordu, Cumartesi, Futbol, izmir, Yaşam, Tokat, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu Kaptanı Eren Tokat ve Ege Arslan, Karaköprü Maçında Galibiyet Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 İmamoğlu’ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Vız gelir tırıs gider
11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:49:27. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu Kaptanı Eren Tokat ve Ege Arslan, Karaköprü Maçında Galibiyet Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.