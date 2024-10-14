Altınordu, Kastamonuspor'u Yenerek Zirveye Tırmandı - Son Dakika
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Altınordu, Kastamonuspor'u Yenerek Zirveye Tırmandı

Altınordu, Kastamonuspor\'u Yenerek Zirveye Tırmandı

Altınordu, evinde Kastamonuspor'u 1-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

14.10.2024 13:48
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini tattırırken, aynı zamanda zirve yarışındaki diğer takımlara da gözdağı verdi. Bu sezon Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda çıktığı 4'üncü maçı da kazanan İzmir temsilcisi, taraftarının önünde 12 puan toplayarak şaha kalktı. İnegölspor (2-0), Isparta 32 Spor (2-0) ve 24Erzincanspor'dan (2-1) sonra Kastamonuspor'u da tek golle dize getirip İzmir'den eli boş gönderen Altınordu, topladığı 12 puanla iç saha lideri oldu. İzmir temsilcisi deplasmanda oynadığı 3 maçtan ise 1'er puanla ayrıldı.

Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alıp 15 puan toplayan Altınordu, 5'inci sıradaki yerini korudu. Grupta dün alınan sonuçlarla zirve yarışı iyice kızıştı. Ligde 16'şar puanlı Kastamonuspor ve Beykoz Anadoluspor ilk 2 sırayı alırken, 15'er puanı bulunan Batman Petrolspor, Sarıyer ve Altınordu ise zirve iddialarını koruyor. Bu takımları 14'er puanlı 24Erzincanspor ve Adana 01 FK takip ediyor. Altınordu bu hafta Beykoz Anadoluspor'a karşı ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerde galibiyet golüne imza atan gurbetçi oyuncu Hüseyin Bulut, ilk gol sevincini yaşadı. Teknik Direktör Olcay Şahan, "Sezon sonunda ulaşmak istediğimiz hedefe adım adım gidiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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