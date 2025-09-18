Altınordu Kupada Erken Veda Etti - Son Dakika
Altınordu Kupada Erken Vada Etti

Altınordu Kupada Erken Veda Etti
18.09.2025 11:51
Altınordu, Kütahyaspor'a 3-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Üçüncü kez erken elendi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da umduğunu bulamadı. Kupada 2'nci Tur'da konuk olduğu Kütahyaspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı-lacivertliler, bu turnuvada üst üste 3'üncü kez ilk maçında havlu atmış oldu. Önceki sezon da 2'nci Tur'da katıldığı kupada evinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne 1-0 yenilen İzmir temsilcisi, geçen sezon aynı turda deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'a 7-3 kaybederek organizasyona erken veda etmişti.

3'üncü Lig temsilcisi Kütahyaspor karşısında sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan ve 80'inci dakikada 3-0 geriye düşen Altınordu'ya 86'ncı dakikada yeni transferlerinden Kerim Avcı ile bulduğu gol yetmedi. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen kaleci Efe Kaan'ın yanı sıra yeni transferler Alper Emir, Berat, Serkan ve Kerim bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ilk resmi müsabakalarına çıktı. Kafa travması yaşayıp 38'inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Alper Emir'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kırmızı kart gören Mustafa'nın cezasını yine kupada çekeceği bildirildi.

Kaynak: DHA

