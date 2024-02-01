Altınordu, Ankara Demirspor\'a mağlup olarak galibiyet özlemine son veremedi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Ankara Demirspor'a 90+4'üncü dakikada yediği golle 3-2 mağlup olan Altınordu'nun galibiyet özlemi 4 maça yükseldi. Son galibiyetini 19 Aralık'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek alan İzmir temsilcisi daha sonra çıktığ 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Bu periyotta Nazilli Belediyespor'la (D) berabere kalan kırmızı-lacivertliler, Ankaraspor (D) Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a (D) boyun eğdi. Altınordu, aldığı kötü sonuçlarla 100'üncü yılını buruk şekilde geçirmeye devam etti. Altınordu son 11 müsabakada sadece 1 kez sahadan zaferle ayrılırken, 6 mağbuliyet, 4 beraberlik elde edebildi. Ligde tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamayan İzmir ekibi averajla düşme hattının üstünde yer alıyor. Ara transfer döneminde Arif, Keni, Mert ve Emre ile yollarını ayırıp sadece Sarıyer'den ön libero Eray Ataseven'i kadrosuna katan Altınordu hücum hattına beklenen takviyeleri henüz yapamadı. Kırmızı-lacivertliler transferde sessiz kalınca sezon başında kiralık gönderdiği orta saha oyuncusu Mustafa ve santrfor Gökberk'i yuvaya döndürdü.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Bursaspor maçında sosyal sorumluluk projesine imza atacak. Ana sloganı, "Sahip Buldum. Satın Alma. Sahiplen" olarak belirlenen projeyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Doğal yaşam ortamında zor şartlarda hayatını sürdürmek durumunda kalan dostlarımıza dikkat çekmek için Bursaspor maçı öncesinde 7 köpek, eğitmenleri eşliğinde Altınordulu futbolcularla sahaya çıkacak. Projeyle doğal yaşam ortamındaki dostlarımızın sahiplenilmesi amaçlanıyor. Ailenize bir can dostu köpek dahil etmek istediğinizde bunun için satın almak yerine sahiplenme yolunu tercih edebilirsiniz" denildi.
YKS başvuruları başladı! Tek oturum sınav ücreti 295 TL, üç oturum 885 TL oldu
İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın ''4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz'' ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Ankara Demirspor'a mağlup olarak galibiyet özlemine son veremedi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?