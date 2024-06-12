Altınordu'nun genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda başarı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'nun genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda başarı hedefliyor

Altınordu'nun 2005 doğumlu genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, temmuz ayında oynayacakları UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye olarak başarılı olmak istediklerini dile getirdi. Kayalı, hem kulübünde hem de milli takımda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

12.06.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'nun 2005 doğumlu genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, yaptığı açıklamayla temmuz ayında oynayacakları UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye olarak başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı, hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımı'nda oynadığı başarılı futbolla dikkat çekti. İzmir ekibinin öz kaynak sisteminden yetişen 19 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda Altınordu forması ile 2 kez Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydi. 2023-2024 sezonda kırmızı-lacivertli takımın değişmez oyuncuları arasında yer alan genç savunmacı, ligde oynanan 36 maçın 32'sinde forma giydi. Forma giydiği 32 maça ilk 11'de başlayan Hasan Berat, bu maçlarda da 2 gol atma becerisi gösterdi. Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında da görev alan Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımı'nın temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine hazırlık maçı niteliğinde Moldova'da düzenlenen Dostluk Turnuvası maçlarında forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu, Kazakistan ile oynanan maçta bir de gole imza attı.

"Başarılı bir sezon geçirdim"

Altınordu forması ile oldukça başaralı bir sezonu geride bıraktığını belirten Hasan Berat Kayalı, "İlk kez bu sezon lig maçlarında forma giydim. Bu maçlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Liglerimiz devam ederken de U19 Milli Takımımızın oynadığı maçlarda görev aldım. Artık Temmuz ayında oynayacağımız UEFA Avrupa U19 Şampiyonası maçlarını düşünüyoruz. Burada da takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Altınordu, Türkiye, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda başarı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'nun genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda başarı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement