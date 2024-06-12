Altınordu'nun genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda başarı hedefliyor

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Altınordu'nun 2005 doğumlu genç futbolcusu Hasan Berat Kayalı, yaptığı açıklamayla temmuz ayında oynayacakları UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türkiye olarak başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı, hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımı'nda oynadığı başarılı futbolla dikkat çekti. İzmir ekibinin öz kaynak sisteminden yetişen 19 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda Altınordu forması ile 2 kez Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydi. 2023-2024 sezonda kırmızı-lacivertli takımın değişmez oyuncuları arasında yer alan genç savunmacı, ligde oynanan 36 maçın 32'sinde forma giydi. Forma giydiği 32 maça ilk 11'de başlayan Hasan Berat, bu maçlarda da 2 gol atma becerisi gösterdi. Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında da görev alan Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımı'nın temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine hazırlık maçı niteliğinde Moldova'da düzenlenen Dostluk Turnuvası maçlarında forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu, Kazakistan ile oynanan maçta bir de gole imza attı.

"Başarılı bir sezon geçirdim"

Altınordu forması ile oldukça başaralı bir sezonu geride bıraktığını belirten Hasan Berat Kayalı, "İlk kez bu sezon lig maçlarında forma giydim. Bu maçlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Liglerimiz devam ederken de U19 Milli Takımımızın oynadığı maçlarda görev aldım. Artık Temmuz ayında oynayacağımız UEFA Avrupa U19 Şampiyonası maçlarını düşünüyoruz. Burada da takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR