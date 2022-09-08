Aday kadroya çağırılan futbolcular, 11 Eylül Pazar günü Erzurum 'da toplanacak. 19 Eylül Pazartesi günü belirlenecek nihai kadro ise maçların oynanacağı Bulgaristan'a gidecek. Türkiye U19 Milli Takımı, 21 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'de Lüksemburg , 24 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da Azerbaycan ve 27 Eylül Salı günü saat 17.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak. - İZMİR

Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları oynayacak. Turnuva öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Aday kadroda Altınordu A Takım'ından Sami Satılmış, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 18/19 takımından İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem de yer aldı. Futbolcularının milli davet alması üzerine açıklama yapan Altınordu Futbol Kulübü, genç oyuncularına milli forma altında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Altınordu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınordu'nun 4 gencine milli davet - Son Dakika

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