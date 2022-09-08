Altınordu'nun 4 gencine milli davet - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'nun 4 gencine milli davet

08.09.2022 11:32
Altınordu'nun 4 gencine milli davet

Altınordu'nun genç oyuncuları Sami Satılmış, İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Altınordu'nun genç oyuncuları Sami Satılmış, İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem, Türkiye U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları oynayacak. Turnuva öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Aday kadroda Altınordu A Takım'ından Sami Satılmış, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 18/19 takımından İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem de yer aldı. Futbolcularının milli davet alması üzerine açıklama yapan Altınordu Futbol Kulübü, genç oyuncularına milli forma altında başarılar diledi.

Milli takımın maç programı

Aday kadroya çağırılan futbolcular, 11 Eylül Pazar günü Erzurum'da toplanacak. 19 Eylül Pazartesi günü belirlenecek nihai kadro ise maçların oynanacağı Bulgaristan'a gidecek. Türkiye U19 Milli Takımı, 21 Eylül Çarşamba günü saat 13.00'de Lüksemburg, 24 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'da Azerbaycan ve 27 Eylül Salı günü saat 17.00'de Bulgaristan ile karşılaşacak. - İZMİR

YORUMLAR
500
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: 'Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı' Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: 'Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı' Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında
Kaynak: İHA

Bulgaristan, Altınordu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun 4 gencine milli davet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:08:49. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'nun 4 gencine milli davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement