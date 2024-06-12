Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı dikkat çekiyor

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TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapısında yetişen genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı, hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımı'nda oynadığı başarılı futbolla dikkat çekti.

Altınordu Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen 19 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunda kırmızı-lacivertli takımın değişmez oyuncuları arasında yer aldı. Hasan Berat, ligde oynanan 36 maçın 32'sinde forma giydi. Forma giydiği 32 maça ilk 11'de başlayan Altınordu'nun genç futbolcusu bu maçlarda da 2 gol atma becerisi gösterdi. 19 Milli Takımı'nda görev yapan Hasan Berat, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında da görev aldı.

Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımı'mızın temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine hazırlık maçı niteliğinde Moldova'da düzenlenen Dostluk Turnuvası maçlarında görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Kazakistan ile oynanan maçta bir de gole imza attı. Genç oyuncu, Altınordu forması ile oldukça başaralı bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "İlk kez bu sezon lig maçlarında forma giydim. Bu maçlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Liglerimiz devam ederken de U19 Milli Takımı'mızın oynadığı maçlarda görev aldım. Artık temmuz ayında oynayacağımız UEFA Avrupa U19 Şampiyonası maçlarını düşünüyoruz. Burada da takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.