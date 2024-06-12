Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı dikkat çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı dikkat çekiyor

Altınordu'nun altyapısından yetişen Hasan Berat Kayalı, hem kulübünde hem de U19 Milli Takımı'nda başarılı performans sergiliyor. 19 yaşındaki oyuncu, Altınordu formasıyla 32 maçta 2 gol attı ve U19 Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında görev aldı. Kayalı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine hazırlık maçlarında da forma giydi ve bir gol attı.

12.06.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapısında yetişen genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı, hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımı'nda oynadığı başarılı futbolla dikkat çekti.

Altınordu Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen 19 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunda kırmızı-lacivertli takımın değişmez oyuncuları arasında yer aldı. Hasan Berat, ligde oynanan 36 maçın 32'sinde forma giydi. Forma giydiği 32 maça ilk 11'de başlayan Altınordu'nun genç futbolcusu bu maçlarda da 2 gol atma becerisi gösterdi. 19 Milli Takımı'nda görev yapan Hasan Berat, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarında da görev aldı.

Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımı'mızın temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerine hazırlık maçı niteliğinde Moldova'da düzenlenen Dostluk Turnuvası maçlarında görev yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Kazakistan ile oynanan maçta bir de gole imza attı. Genç oyuncu, Altınordu forması ile oldukça başaralı bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "İlk kez bu sezon lig maçlarında forma giydim. Bu maçlarda oldukça iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Liglerimiz devam ederken de U19 Milli Takımı'mızın oynadığı maçlarda görev aldım. Artık temmuz ayında oynayacağımız UEFA Avrupa U19 Şampiyonası maçlarını düşünüyoruz. Burada da takım olarak başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Altınordu, Moldova, İzmir, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı dikkat çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'nun genç savunmacısı Hasan Berat Kayalı dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement