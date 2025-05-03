Altınordu\'nun Hedefi 3 Puan

2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off 1'inci Tur maçında 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak Altınordu'da savunma oyuncusu Mete Yıldız, kritik karşılaşmaya 3 puan için çıkacaklarını vurguladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanıp İzmir'e zaferle dönmek istediklerini söyleyen Mete, "Genç bir kadro ile mücadele ettik ve Play-Off'a kalmayı başardık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.