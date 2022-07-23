Altınordu'nun kozu istikrar - Son Dakika
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Altınordu'nun kozu istikrar

23.07.2022 12:18
Altınordu'nun kozu istikrar

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda Süper Lig hedefiyle mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'nun en önemli kozu kadro istikrarı olacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda Süper Lig hedefiyle mücadele etmeye hazırlanan Altınordu'nun en önemli kozu kadro istikrarı olacak. Önceki yıllarda başarılı geçirdiği sezonların ardından yetenekli gençlerini satma yöntemine giden ve yeni kadro oluşturma durumunda kalan kırmızı-lacivertliler, bu kez takımın iskeletini koruyarak birbirini iyi tanıyan isimlerle uyum sıkıntısı yaşamadan sezona başlamanın avantajını yaşayacak.

Geçen sezon son 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak kümede kalmayı başaran İzmir ekibi, yeni sezon öncesi as oyuncularından Recep ve Hüsamettin'le yedeklerden ise Anıl ve Kenan'la yollarını ayırdı. Dış transferde Akhisarspor'dan forvet Bertuğ Bayar ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa Kınalı ile anlaşarak sadece 2 oyuncu alan Altınordu, ayrıca geçen sezon Niğde'de kiralık oynayan Alperen ve Emre'yi kadrosuna dahil etti.


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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun kozu istikrar - Son Dakika

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