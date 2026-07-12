Altınordu'nun Lige Katılmama Kararı Tepki Çekti - Son Dakika
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Altınordu'nun Lige Katılmama Kararı Tepki Çekti

Altınordu\'nun Lige Katılmama Kararı Tepki Çekti
12.07.2026 12:58
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Altınordu, profesyonel lige katılmama kararı sonrası TFF tarafından küme düşürüldü. Yönetim, Özkan'a tepki gösterdi.

İZMİR'in 103 yıllık köklü kulübü Altınordu'nun yeni sezonda profesyonel lige katılmama kararı almasından sonra Futbol Federasyonu (TFF) tarafından küme düşürülmesinin yankıları sürerken, kulüpte dernek yönetimi açıklama yaparak futbol takımının patronu Seyit Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Geçen haftayı çok hareketli geçiren Altınordu'da Seyit Mehmet Özkan'ın son anda bir yatırımcıyla anlaştığı haberi gelirken, TFF ise 2'nci Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapıp yayınladığı geçici maddeyle Altınordu'nun lige alınmayacağını resmen duyurdu. Otomatik olarak küme düşürülen kırmızı-lacivertli kulüp bu sezona katılmayıp 2027-2028 sezonundan itibaren 3'üncü Lig'de yer alacak. Altınordu'nun futbol şubesini 2012'de devralıp şirketleştiren, yıllar içinde altyapı yatırımlarıyla alkış alan Seyit Mehmet Özkan, 14 sene sonra A takımı devraldığı 3'üncü Lig'de bırakacak.

Takımın lige alınmama kararının ardından Altınordu Spor Kulübü'nün yönetim kurulu, Altınordu Futbol Kulübü'nün başkanı Özkan'a tepki göstererek, "Türk spor kamuoyunun ve yönetim kurulumuzun basından öğrendiği şekliyle; futbol A takımımız, Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın aldığı bir karar doğrultusunda ligden çekilmiş ve sonucunda TFF tarafından bir alt kümeye düşürülmüştür. Bilindiği üzere 2012 yılında o dönemdeki şartlarımız gereği, futbol A takımı Sayın Özkan başkanlığındaki Altınordu FK'ya genel kurulumuzun ittifakı ile devredilmiştir. Gelişen süreç içerisinde yetiştirilen futbolcuların hızla satılarak elde edilen gelirlerin ağırlıklı bir şekilde alt yapı ve tesisleşmeye harcanması; verilen sözlerin aksine A takımımızın hedefinden uzaklaşması sonucunu doğurmuştur" denildi.

"Altınordu adıyla açılan futbol okulları, yapılan tesisler, yetiştirilen gençler camiamızı manevi olarak mutlu etse de Altınordu FK'ya emanet ettiğimiz armamızı taşıyan futbol takımımızın ligden çekilmesi tarihimizin en kötü günlerinden birini yaşadığımız gerçeğini değiştirmemektedir" şeklinde devam eden açıklamada, "Yönetim kurulumuz son aşamada; yatırımcılarla yapılan görüşmelerin sekteye uğramaması adına itidalli yaklaşarak konuya müdahil olmamıştır. Cumhuriyetimizin ilk kulübü Altınordu; mutlaka bu kötü günleri de atlatacak ve küllerinden yeniden doğacaktır. Ancak her gün TV'lerde yetiştiriciliğin önemini anlatanların, Federasyonun, Altınordu patentli futbolcularla başarıya koşan sözde kardeş kulüplerimizin, futbola gönül verdiğini söyleyenlerin sessizliğini de asla unutmayacaktır. Gelinen noktada; yönetim kurulu olarak Altınordu Spor Kulübü'nün tüm kurumsal haklarını koruma kararlılığımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

VEDALAR SÜRÜYOR

Yeni sezonda şok bir kararla A takım düzeyinde liglerde mücadele edemeyecek Altınordu'da vedalar da devam ediyor. Kırmızı-lacivertlilerde A takımı ligden çeken Başkan Seyit Mehmet Özkan, kaleci Arif'i Çorum FK'ya, Furkan Yöntem'i Sarıyer'e satmasının ardından 2 oyuncu da gitti. Altınordu, takımda 9 yaşından beri 11 yıldır forma giyip Bodrum FK'ya satılan Ege Arslan ve Sarıyer'e giden Hasan Berat Kayalı için veda mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Altınordu, 3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Lige Katılmama Kararı Tepki Çekti - Son Dakika

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