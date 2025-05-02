Altınordu'nun Play-Off Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'nun Play-Off Hedefi

Altınordu\'nun Play-Off Hedefi

Altınordu, Adana 01 FK ile Play-Off 1. tur maçına odaklandı, 1. Lig hedefini sürdürüyor.

02.05.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle geçirecek Altınordu'da gözler 8 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Adana 01 FK ile oynanacak Play-Off 1'inci tur maçına çevrildi. Rakibiyle tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak İzmir temsilcisi galibiyet alıp 2'nci Tur'a yükselmenin planlarını yapıyor. Hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren kırmızı-lacivertli ekibin teknik direktörü Namet Ateş, "Kulübümüzün yeri her zaman 1'inci Lig'dir. Başkanımızın, camiamızın beklentisi de bu yönde. Zaten taraftarlarımız da her maç öncesi bunu istediklerine yönelik dileklerini dile getiriyorlar. Bizim Altınordu olarak en az 1'inci Lig'de olmamız lazım" dedi.

"Lig yarışından çıkamadık ama şimdi Play-Off'ta böyle bir imkan bize geldi" diyen genç teknik adam, "Bir hafta önce ligi bitirmek bizim için avantaj gibi görünüyor. Şampiyonluğun son haftaya kadar taşınması ligin kalitesini ortaya koyuyor. En son oynadığımız Sarıyer maçından alabileceğimiz dersleri aldık. Artık tüm konsantrasyonumuz ve düşüncemiz Adana 01 FK ile oynayacağımız maça yönelik. Maç günü geldiğinde en iyi oyunumuzu ortaya koymak için mücadele edeceğiz. İyi bir takıma sahibiz. Kulübümüzün de imkanları var. Başkanımız da kulübün gerekliliklerini yerine getirdi. Hiçbir sorunumuz yok. Çok iyi çalışıp en iyi bir şekilde maça çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Finans, Adana, Namet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Play-Off Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:31:06. #7.12#
SON DAKİKA: Altınordu'nun Play-Off Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.