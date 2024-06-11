Altınordu'nun U19 Milli Takımı'na gönderdiği oyuncular performanslarıyla gururlandırdı

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, U19 Milli Takımı'na gönderdiği oyuncularının performansıyla gururlandı. Kırmızı-lacivertlilerde özellikle stoper Hasan Berat Kayalı'nın savunma oyuncusu olmasına rağmen gol atması yüzleri güldürdü. U19 Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon olurken, ay-yıldızlı ekibin Kazakistan'ı 3-0 mağlup ettiği son maçta Altınordulu Hasan, ikinci yarıda oyuna girip 64'üncü dakikada attığı golle galibiyete katkı sağladı. Bu karşılaşmada millilerin kalesini yine Altınordulu Arif Şimşir korudu. Altınordulu bir diğer kaleci Mert Furkan Bayram ise turnuvada oynanan Azerbaycan karşılaşmasında 90 dakika görev yaptı.