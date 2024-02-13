Altınordu, önümüzdeki 3 haftada önemli sınavlar verecek - Son Dakika
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Altınordu, önümüzdeki 3 haftada önemli sınavlar verecek

Altınordu, önümüzdeki 3 haftada önemli sınavlar verecek

Altınordu, Bucaspor 1928'e mağlup olduktan sonra Adıyaman FK, Serik Belediyespor ve Kırşehir FSK ile karşılaşacak. Bu maçlarda toplayacakları puanlarla orta sıralara yükselmeyi hedefliyor.

13.02.2024 12:36  Güncelleme: 12:48
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'e 1-0 mağlup olarak tehlikeli bölgeden uzaklaşma fırsatını kaçıran Altınordu, önümüzdeki 3 haftada birbirinden önemli sınavlar verecek. Grupta 20 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 15'inci sırada yer alan İzmir ekibi bu hafta evinde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 14 puanlı Adıyaman FK ile karşılaşacak.

Kırmızı-lacivertliler gelecek hafta 23 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Serik Belediyespor'a konuk olacak. Altınordu, 3 haftalık periyotta çıkacağı 6 puan değerindeki son randevuda ise 17 puanı bulunan ateş hattındaki Kırşehir FSK'yı ağırlayacak. İzmir temsilcisi bu 3 karşılaşmada toplayacağı puanlarla orta sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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