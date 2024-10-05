Altınordu Sincan'da galibiyet peşinde - Son Dakika
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Altınordu Sincan'da galibiyet peşinde

Altınordu, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile karşılaşacak, hedef 3 puan ve zirve yarışı.

05.10.2024 11:00
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup ederek 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan 11 puanlı 3'üncü sıradaki Altınordu yarın deplasmanda 1 puanı bulunan düşme hattındaki Sincan Belediyesi Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak maçı Sercan Karaca yönetecek.

Kadrosunda eksiği bulunmayan İzmir temsilcisi kazanarak hem zirve yarışını sürdürmeyi hem de ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Olcay Şahan, "Hedefimiz Sincan Belediyesi Ankaraspor maçından 3 puan alıp İzmir'e dönmek. Şampiyonluk hesabı değil maç maç ilerliyoruz. Sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu Sincan'da galibiyet peşinde - Son Dakika

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