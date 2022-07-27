Ufuk Kahraman: "Kaldığımız yerden devam" - Son Dakika
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Ufuk Kahraman: "Kaldığımız yerden devam"

27.07.2022 15:08
Ufuk Kahraman: "Kaldığımız yerden devam"

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, yeni sezona 'Kaldığımız yerden devam' sloganıyla çalıştıklarını söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, yeni sezona 'Kaldığımız yerden devam' sloganıyla çalıştıklarını söyledi.

Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Kampın ilk yarısında fiziksel olarak iyi hazırlık dönemi geçirdik ikinci yarısında da teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptık. Özel antrenmanlar yaptık. Yaptığımız çalışmalardan sonra oyunculardan iyi bildirimler aldık. Yaptığımız antrenmanları da hazırlık maçları ile desteklemeye çalıştık" dedi. Ufuk Kahraman, sezon başlayana kadar 2 hazırlık maçı oynamayı düşündüklerini ifade etti.

"Oyuncularının verimliliği bizi mutlu ediyor"

Kahraman, A Takım kadrosunda yer alan öz kaynak sisteminden yetişen oyuncuların verimliliğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Geçen seneden beri kadromuzda yer alan öz kaynak sistemi oyuncularımız bu sene takıma daha fazla adapte oldular. Bu sene biraz daha tecrübelendiler. Takıma dışardan katılan oyuncularımızın temposu da gayet iyi. Ligde iyi bir takım seyrettireceğiz" diye konuştu.

"Hedeflerimiz var, bunun için çok çalışıyoruz"

Yeni sezon hedeflerini de aktaran Kahraman, "Geçen sezonun bitimine doğru müthiş işler yaptık. Biz bu sezona 'kaldığımız yerden devam' diye başlıyoruz. Yaptığımız görsel eğitimlerde de bizim adımıza lig bitmedi geçen seneki lige devam ediyoruz düşüncesi ile çalışıyoruz. Güçlü yanlarımızı, takım savunmamızı daha da geliştiriyoruz. Bunun yanında daha önceki yıllarda olduğu gibi daha çok pas oyunumuzu geliştiriyoruz. Bu sezon lig geçtiğimiz yıllardaki liglerden daha da güçlü geçecek. Her takım kadrosunu güçlendirdi. Bizim de hedeflerimiz var. Bu yüzden çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ufuk Kahraman: 'Kaldığımız yerden devam' - Son Dakika

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