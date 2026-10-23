Altınordu, U15 ve altı yaş gruplarında forma dağıtımını yapay zekayla yapacak - Son Dakika
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Altınordu, U15 ve altı yaş gruplarında forma dağıtımını yapay zekayla yapacak

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Altınordu, U15 ve altı yaş gruplarında forma dağıtımını yapay zekayla yapacak
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Altınordu, U15 ve altındaki yaş gruplarında forma dağıtımını yapay zeka uygulamasıyla yapacak. Kulüp, 22 kişilik takımlardaki tüm oyuncuların eşit süre almasını ve antrenörlerin ilk 11 ile değişiklikleri bu verilere göre belirlemesini amaçlıyor.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu, U15 yaş kategorisi ve altındaki yaş gruplarında yapay zekadan faydalanma kararı aldı. Altınordulu yöneticiler, her futbolcunun ilk 11'de eşit şans bulması ve oyuncuların eşit süre almasını sağlamak adına kulüp bünyesinde yaratılacak yapay zeka uygulamasından yararlanacak. Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde yapılan basın toplantısına genel müdür Fadime Eskiköy Polat, kulüp müdürü Barış Ertosun, bilgi işlem müdürü Uğur Atik, altyapı teknik direktörü Kural Altıntaş ve sportif direktör Ozan Bilgir katıldı.

Altyapıda formanın adil bir şekilde dağıtılmasıyla takımlarda mutsuz çocuk kalmayacağını dile getiren kırmızı-lacivertliler, bu model ile Türkiye'ye örnek olmak istediklerini vurguladı. Altınordulu yöneticiler, 22 kişilik takımlara alınan tüm oyuncuların elit düzeyde olduğunu, her futbolcunun süre alarak kendini gösterme fırsatı bulacağını ifade etti. Antrönerlerin yapay zekadan gelecek veriler doğrultusunda ilk 11'leri belirleyip, oyuncu değişikliklerini de yine aynı yöntemle uygulayacağı bildirildi. Toplantıda Altınordu'nun yetiştirici kulüp olarak yoluna devam edeceği vurgulandı.

A TAKIM İÇİN İKİ YATIRIMCIYLA GÖRÜŞME

Altınordu Kulüp Müdürü Barış Ertosun, bu sezon 2'nci lige katılmama kararı alması nedeniyle 3'üncü ligde düşürülen A takımın yarışmacı haklarını devretme konusunda iki ciddi yatırımcıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Yatırımcılardan maddi bir beklentilerinin olmadığını, geçmiş yıllarda altyapıdan farklı kulüplere gönderilen 96 futbolcunun transferlerinden pay alma ve yetiştirme bedeli haklarını saklı tutma talepleri olduğunu belirten Ertosun, "Bu yatırımcılarla anlaşma sağlayamazsak bile yeni sezonda 3'üncü ligde mücadele edeceğiz. Puan silme ya da para cezası almayacağız. B planımız geçmişte Altınordu'da forma giymiş oyuncularla, altyapımızdaki gençlerimizden oluşan bir kadro ile mücadele etmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yapay ZekaAltınorduTeknolojiSporSon Dakika

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