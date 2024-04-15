Altınordu, Van Spor\'a mağlup olarak kümede kalmayı garantileme şansını kaçırdı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 35. hafta mücadelesinde Van Spor'a 2-1 mağlup olarak kümede kalmayı garantileme şansını kaçırdı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 35. hafta mücadelesinde Van Spor'a konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmir ekibi, 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Yusuf Can'ın kendi kalesine attığı golle maça denge geldi. Kırmızı-lacivertliler karşılaşmanın kalan dakikalarında skoru koruyamayınca 90+1'de Muhammed'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup olarak ayrıldı. Bu sonuçla birlikte 38 puanda kalan Altınordu'nun düşme hattındaki Zonguldak Kömürspor'la arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Böylece İzmir ekibi, 3 puanı alamayarak kümede kalmayı ilan etme şansını gelecek haftalara bıraktı.
Öte yandan Altınordu, ligin kalan 3 haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu, Karacabey Belediyespor (D) ve Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. - İZMİR
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Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili, 'Çok kolay bir pozisyonda atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi' dedi.
Bafra Kuş Cenneti'nde, Turizm Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek ve bisiklet turizmini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok bisiklet tutkunu etkinliğe katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde görevli polis memuru Ercan Dursun, görevi başında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dursun için Bafra Bölge Trafik istasyon Amirliği bahçesinde tören düzenlendi. 13 yıllık polis memuru olan Dursun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimini eleştirerek, 'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz' dedi. Kılıç, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını ve VAR hakemine olan güvenini kaybettiğini söyledi.
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