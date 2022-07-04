Altınordu'ya akademi övgüsü

Türk futbolunda tesisleşme ve oyuncu yetiştirme konusunda öncü kulüplerden biri olan Altınordu Futbol Akademisi, başta Belçika olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hizmet veren NextGen Football Camp organizasyon şirketinden tam not aldı. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaz kampının bir bölümünü yapan sporcular, tesislerin imkanlarının mükemmel olduğunu ifade etti. NextGen Football Camp CEO'su Prince Musombo, kulübün harika tesislere sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz bu nedenle bu yıl yaz kampımızı burada gerçekleştirmeyi tercih ettik. Bizler en iyi oyunculara sahip olduğumuz için en iyi tesislere de ihtiyacımız vardı. Bunu da Türkiye'de en iyi şekilde Altınordu sağladığı için burada çalışıyoruz" dedi.

Belçika'da bu tür tesislere alışık olmadıklarını dile getiren Musombo, "Saha koşullarının şimdiye kadar gördüklerimin en kalitelisi olduğunu düşünüyorum. Burada spor adeta teknoloji ile buluşmuş. Bunların oyuncuların kendilerini bambaşka bir deneyimle geliştirmelerine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle de Altınordu Futbol Kulübü ile çalışmak istiyoruz. Bu, futbola başka bir boyut kazandırdığı için teknoloji ile futbolun geleceği bir araya getiriliyor. İşte bu yüzden buradayız çünkü biz NextGen futbolcularıyız. Oyuncularımız birkaç yıl içinde profesyonel olacak. Biz de gelecek nesil futbolu, geleceğin futbolcularını hazırlıyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DA İLK 5'TE YER ALIR

Metin Oktay Yerleşkesi'ni Avrupa'nın sayılı kulüpleri ile kıyaslayan Prince Musombo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'da birçok futbol kulübüne gittim. Portekiz, Lizbon, Arsenal, Manchester City Academy'de bulundum. Sahaları karşılaştırdığınızda Manchester City'nin de iyi sahaları olduğunu söylemeliyim. Bence Altınordu ve Manchester City aynı kalitede sahalara sahip. Antrenmanları düşünürsek zeminler gibi birçok yeni şey mükemmel. Altınordu'nun daha önce bahsettiğim diğer kulüpleri gerçekten eşit görebileceğim tek kulüp olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Dortmund'un iyi bir tesisi, konaklama yeri var ve Altınordu'nun Avrupa futbolunda gerçekten Avrupa'da ilk 5'te yer aldığını düşünüyorum."

KALECİ ANTRENÖRÜNDEN ÖVGÜ

Belçika kulübü KRC Genk'in Kaleci Antrenörü Gilbert Roex de tesislerin imkanlarının oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Roex, "Buradaki tesisler çok iyi. Konaklama imkanları da oldukça yüksek. Altınordu'nun güzel bir futbol atmosferi var ve oyuncuların hissiyatı için çok özel ve çok önemli. Ayrıca çimler çok iyi. Avrupa'da birçok kulüpte bu imkanlar yok" dedi.

Belçika temsilcisi Standard Liege'nin futbolcusu Tarık Kılıç, Altınordu'da bulunan birçok imkanın Belçika'da olmadığını söyledi. Kılıç, "Buraya geldiğimiz andan itibaren gerek sahalar gerekse başka çalışma alanlarında çok farklı cihaz ve teknolojilerle karşılaştık. Burada her şeyi gözlemleyerek farklı şeyler öğretebilirsiniz çünkü tesiste çok şey var. Bunu Belçika'da bulamazsınız. Burada çok şey öğrenebiliyoruz" yorumu yaptı.

ABD ekibi Chicago Fire FC'den kampa katılan Dominic Baczewski, "Yapabileceğiniz çok şey var. Harika çim sahalar, spor salonu, burası gibi harika bir antrenman yeri var, hepsi eğlenceli. Burada, yapılacak daha çok şey var. Çim sahalarımız var, spor salonumuz var, burası çok daha büyük ve daha düzenli, güzel" diye konuştu.

Belçika takımı Royal Antwerp FC'den Jasper Palstermans, "Burası iyi bir kompleks, üzerinde futbol oynamak için gayet iyi alanlar var. Bu tesiste futbol oynayabildiğim için mutluyum. Altınordu tesisi Belçika'da benim kulübümün tesislerinden daha büyük. Sahalar daha iyi. Antwerp'te oynuyoruz, sadece iki sahamız var ama burada çok saha var. Burada futbol oynamak Belçika'dan daha güzel çünkü burada hava koşulları da daha iyi" şeklinde konuştu.