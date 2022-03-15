Altınordu'ya tanıdık rakip - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'da forma giyen 3 eski oyuncusuyla rakip olacak. Daha önce 2014-2018 yılları arasında 4 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleten Serkan Göksu, 2018-20 sezonları arasında İzmir ekibinde top koşturan Atakan Üner ve geçen sezon takımda yer alan Emre Nefiz bu kez Ümraniyespor'un başarısı için ter dökecek.

Altınordu'nun orta saha oyuncusu Recep Aydın da 2018-2019 sezonunda görev aldığı Ümraniye ekibine karşı 3 puan mücadelesi verecek. Ligde son 2 maçını kazanarak moral bulan Altınordu, zorlu deplasmanda 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Forvet Hüsamettin'in sarı kart cezalısı olduğu İzmir temsilcisinde hafif sakatlıkları bulunan Yusuf Yalçın, Volkan ve Ali Dere iyileşti. Tedavisi süren Ahmet Dereli'nin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.