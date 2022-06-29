Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı

29.06.2022 10:11
Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı

Yalova Altınova Belediyesi Güreş Takımı, 661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerine dualarla uğurlandı.

Yalova Altınova Belediyesi Güreş Takımı, 661. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerine dualarla uğurlandı.

Altınova Belediyesporlu pehlivanlar, Edirne'ye hareketten önce Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti. Burada yapılan tören sonunda sporcular dualarla Kırkpınar'a uğurlandı. Hizmet Binası önünde düzenlenen törene Başkan Oral'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, Altınova Belediyespor yöneticiler, İlçe Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii İmamı Kemalettin Kaya ve vatandaşlar katıldı.

Kırkpınar'a çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerin çeşitli boylarda kürsü yapmak olduğunu dile getiren Altınova Belediyespor Güreş Antrenörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya, "Takımımızın genel durumu gayet iyi. Çok iyi bir çalışma programıyla bu dev organizasyona hazırlandık. Bize desteklerini esirgemeyen Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral ve Meclis üyelerine, Kulüp Başkanımız Sedat Ok ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınovalı pehlivanlar, Kırkpınar'a dualarla uğurlandı - Son Dakika

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