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ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı - Son Dakika

ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı

14.01.2022 15:29
ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO ) sponsorluğunda Alanya'da kamp yapan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO ) sponsorluğunda Alanya'da kamp yapan Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret etti. Başkan Şahin, "Güzel ülkemizde dayanışmanın, kardeşliğin önemine dikkat çekmek adına İçişleri Bakanlığımızın da desteklediği bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Güzel bir kamp ortamı bulduk"

Öte yandan 2.ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Metin Kantaş da Başkan Şahin'in güzel bir misafirperverlik sergilediğine dikkat çekerek, "Başkanımızın ne kadar hayırsever olduğunu burada herkesten duyuyoruz. Alanya'yı çok sevdik. Güzel bir kamp ortamı bulduk" diye konuştu.

"Kadınlar sadece sporda değil siyasette de daha fazla yer almalı"

Ülkenin gelişebilmesi için kadınların toplumda daha çok temsil edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Şahin, "Ben ALTSO tarihinde yönetim kuruluna ilk defa kadın yönetim kurulu üyesi alan başkan oldum. Sonraki dönemde başkan yardımcım da kadın oldu. Kısacası kadınları toplumun ve sosyal yaşamın ve hatta siyasetin her alanında görmek istiyoruz. Sizlerden gittiğiniz yerde Alanya'da gördüklerinizi anlatmanızı isteriz. Burada olmanızdan biz de çok mutluyuz. Sizlere başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı
ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı
ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı
ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı
ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı

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Mehmet Şahin, Yüksekova, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALTSO Başkanı Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını ağırladı - Son Dakika Spor


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