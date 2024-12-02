Altuğ Çelikbilek Ambulans Uçakla Türkiye'ye Getirilecek - Son Dakika
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Spor

Altuğ Çelikbilek Ambulans Uçakla Türkiye'ye Getirilecek

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, sağlık sorunu nedeniyle Türkiye'ye ambulans uçakla getirilecek.

02.12.2024 20:46
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Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in yarın ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Tunus'ta katıldığı turnuva sırasında sağlık sorunu yaşayan ve yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek, tedavisine ülkemizde devam edilmek üzere 3 Aralık Salı günü Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ambulans uçakla yurda getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Altuğ Çelikbilek'in en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm desteklerin sağlandığının aktarıldığı açıklamada, "Sporcumuzun sağlık durumu Türkiye Tenis Federasyonu ve ENKA Spor Kulübü tarafından yakından takip edilmekte olup sürecin her aşaması titizlikle yönetilmektedir. Milli sporcumuzun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Sağlık, Tenis, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altuğ Çelikbilek Ambulans Uçakla Türkiye'ye Getirilecek - Son Dakika

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