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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği '100. Yıl Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' tamamlandı - Son Dakika
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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği '100. Yıl Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' tamamlandı

12 Aralık 2023 - 04 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Altunhisar 100. Yıl Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda toplam 10 takım mücadele etti. Turnuva sonucunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ikinci, Milli Eğitim Okullar Takımı üçüncü oldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak, turnuva hakkında açıklamalarda bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nün düzenlediği \'100. Yıl Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası\' tamamlandı
08.01.2024 - 10:59,
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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği '100. Yıl Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' tamamlandı.

12 Aralık 2023 - 04 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Altunhisar 100. Yıl Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda toplam 10 takım mücadele etti. Turnuva ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak; "Kurumlar arasında mesai arkadaşlarımızla kaynaşmanın artırılması, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi için centilmenlik ortamında gerçekleşen turnuvamızı bitirdik. Kaymakamımız Abdüssamed Yiğit'in riyasetinde yaptığımız faaliyetlerimiz ilçemizde hız kesmeden devam edecek. Spora karşı ilgi oluşturmak, 7'den 70'e herkesi sporla tanıştırma gayretimizi sürdürüyor, bu şuurla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle turnuvamıza katılan, dereceye giren, ter döken tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Birinci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü İkinci, Milli Eğitim Okullar Takımı üçüncü oldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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