Sezonun ortasında Milan'dan Galatasaray'a transfer olan İspanyol futbolcu Alvaro Morata,İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu. 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde konuşan yıldız isim, gelecekte forma giymek istediği takımı açıkladı.
"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna cevap veren Morata, "Getafe. Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil." dedi.
Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarına cevap veren İspanyol golcü, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim. Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)