Alvaro Morata, resmen Galatasaray'da - Son Dakika
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Spor

Alvaro Morata, resmen Galatasaray'da

Alvaro Morata, resmen Galatasaray\'da

Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata'yı KAP'a bildirdi. Görüşmelere başlandığını açıklayan sarı-kırmızılılar, İspanyol forvet ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Saat 14.00'te İstanbul'da olması beklenen Morata, taraftarlara uçaktan Türkçe mesaj yolladı

02.02.2025 12:58
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Galatasaray, Milan forması giyen Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Morata için KAP açıklaması yaptı.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın KAP açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Alvaro Borja Morata Martin'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

GALATASARAY'DAKİ SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu.Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Alvaro Morata, resmi olarak Galatasaray'a imza attı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle iptal oldu. Morata için pazar günü saat 14.00'te yeni bir uçuş planlandı. Golcü futbolcunun pazar günü öğlden sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ

Menajer George Gardi, sosyal medya hesabından Alvaro Morata ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile bir paylaşımda bulundu. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Morata'nın uçaktan bir videosunu paylaştı. İspanyol golcü Türkçe, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek taraftarlara Türkçe mesaj yolladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Alvaro Morata, resmen Galatasaray'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şaban Yıldırım:
    Çok kaliteli bir futbolcu umarım başarılarını yansıtır 4 0 Yanıtla
  • Ege Cam:
    Çöp transfer. Bizim iki tane kanat bir tane saranın oynadığı mevkiye adam lazım ken gereksiz transfer yapıldı. İşte transfer başarısızlıgı diye buna derim. Aferin sezon sonunda Fenerbahçe yi resmen şampiyon yaptık. 0 0 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım:
    Talisca mı yoksa morato mu derseniz Talisca derim... 0 0 Yanıtla
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