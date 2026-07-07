Alya Gül Keskin U16 Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alya Gül Keskin U16 Türkiye Şampiyonu Oldu

Alya Gül Keskin U16 Türkiye Şampiyonu Oldu
07.07.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'li Alya Gül Keskin, Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası'nda 3 bin metre yürüyüşte altın aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil eden Alya Gül Keskin, 3 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu.

Edip Akarsu U16 Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç atletlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda farklı branşlarda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Şampiyonaya Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına katılan 2012 doğumlu Alya Gül Keskin, kızlar 3 bin metre yürüyüş kategorisinde piste çıktı. Yarış boyunca temposunu koruyan genç sporcu, parkuru 15 dakika 25 saniyede tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı.

Elde ettiği 15.25'lik dereceyle U16 Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Keskin, altın madalyanın sahibi oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alya Gül Keskin U16 Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyde çıkmaz sokak yok Adeta cetvelle çizilmiş gibi Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Şile’de akıntıya kapılan 3 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor Şile'de akıntıya kapılan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı: 1 kişi aranıyor
Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can’dan acı haber Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO’ya hazır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır
Yürekleri ısıtan anlar Yaralı kadın için seferber oldular Yürekleri ısıtan anlar! Yaralı kadın için seferber oldular
Başkan Aziz Yıldırım’dan Greenwood transferi için bomba talimat Başkan Aziz Yıldırım'dan Greenwood transferi için bomba talimat

12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
11:19
NATO Zirvesi’nde Japon Bakan’ı şaşırtan detay Bakın neye benzetti
NATO Zirvesi'nde Japon Bakan'ı şaşırtan detay! Bakın neye benzetti
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 13:06:26. #7.12#
SON DAKİKA: Alya Gül Keskin U16 Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.