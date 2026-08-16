Amasya\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Sona Erdi

AMASYA'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, final atışlarının ardından sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Amasya Belediyesi 2 No'lu Sentetik Saha Tesisleri'nde düzenlenen Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, 15-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki gün süren yarışmalarda büyük erkekler 70 metreye, büyük kadınlar 60 metreye, genç erkekler ve genç kadınlar ise 50 metreye ok attı. Yarışmalar sırasında yalnızca geleneksel kıyafetlerin giyilebildiği şampiyonada, teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ok ve yaylar kullanıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde tüm kategorilerde çeyrek final ve final atışları yapıldı. Final atışlarının ardından büyük erkekler bireysel kategorisinde Murat Üstün, büyük kadınlar bireysel kategorisinde Eslem Kara, genç erkekler bireysel kategorisinde Esad Kağan Yağcı, genç kadınlar bireysel kategorisinde ise Afra Betül Yenipazar birinci oldu.

Takım müsabakalarında büyük erkeklerde Bursa Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, büyük kadınlarda İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, genç erkeklerde Bursa Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, genç kadınlarda ise İstanbul Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci oldu. Organik bireysel sıralamada ise Bartın Kemankeşler Spor Kulübü'nden Hasan Bayraktar şampiyon oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonanın final müsabakalarını Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de takip etti.

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Şampiyonaya 34 ilden 335 sporcunun katıldığını belirten Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz, "Gençler, büyükler Türkiye şampiyonumuzu burada gerçekleştiriyoruz. Geçen haftalarda da minikler ve yıldızlar müsabakamızı Kütahya'da gerçekleştirmiştik. Burada okçularımız en iyi olmak üzere çalışıyorlar. Kürsüde en iyi yerde yer almak üzere burada mücadele ediyorlar. Türkiye şampiyonu olmak için mücadele ediyorlar. Ben hepsine başarılar diliyorum. Yaklaşık 34 ilden 335 sporcu katıldı. Ama 3 bin kişilik dev bir elemenin ardından buraya geldiler. Çok heyecanlılar. Biz de gün boyu takip ediyoruz. Bu yarışmanın bir önemi de önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Kore'de uluslararası bir müsabaka var. Burada başarılı olan sporcular da önümüzdeki 3 gün yine Amasya'da gerçekleştireceğimiz uluslararası takım seçme kampına kalmak için mücadele ediyorlar. İnşallah burada mücadele eden sporcularımızın içinden başarılı olanlarını önümüzdeki 3 gün Amasya'da tekrar kampa alacağız. ve ülkemizi Kore'de gerçekleşecek olan müsabakada temsil etmek için kendileri burada ter dökecekler. Ben katılan, buraya gelen tüm sporcularımıza, turu geçen veya geçemeyen herkese başarılar diliyorum. Hepsine önümüzdeki gerçekleşecek uluslararası müsabakada başarılarının devamını diliyorum" dedi.