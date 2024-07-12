Amasyaspor\'da yeni teknik direktör Zafer Uysal

Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Amasya spor'da teknik direktörlük görevine Zafer Uysal getirildi.

Kayyum ekibini açıklayan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'un yeni teknik direktörü olarak Zafer Uysal ile anlaşma imzalandığını açıkladı. Başkan Turgay Sevindi yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi Amasyaspor'umuza sahip çıktık. Amasyaspor'umuz için verdiğimiz mücadele sonunda kayyum olarak İbrahim Karaman, Berati Kaynar ve Fatih Taşbek yönetime atandı. Takımımız ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Zafer Uysal ve Sportif Direktör Tuncay Koçin sözleşmelerini belediyemizde imzaladı. Şehrimize, hemşehrilerimize ve spor camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Zafer Uysal'ın kariyeri

Taşovaspor'da futbola başlayan ve 1995 yılında profesyonel olarak Kırklarelispor'a transfer olan Uysal daha sonra 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig olmak üzere birçok takımın formasını giydi. 2012 yılında aktif sporculuk hayatını bitiren ve kariyerine antrenör olarak devam Uysal, Kırıkhanspor, Hatayspor, Göztepe, Ümraniyespor, Karşıyaka, Bandırmaspor, Erzurumspor ve Iğdır Futbol Kulübü'nde çalıştı. Geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Servet Çetin'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. - AMASYA