Amasyaspor, Uşakspor\'u 1-0 Yendi

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor, ligin 28. haftasında sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Eren Gökmen xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Turan Çelik xx
Amasyaspor: Umut Keseci x, Enes Salih Çavdar x (Erçin Ilgaz dk.45 x), Muhammed Enes Doğan x, Oğuzhan Doğan x (Deniz Erdoğan dk.75 x), Berkay Arslan xx, Fatih Kıran x (Burak Özdemir dk.88 x), Yunus Emre Aydemir x, Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x, Batuhan Er x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.90 x)
Uşakspor: Mehmet Doğan x (Can Türk dk.30 x), Doğancan Kılıç x, Ercan Çifci x, Ali Kuçik x (Arda Karaca dk.70 x), Ayhan Taşlı x (Mustafa Yılmaz dk.70 x), Ahmet Buğrahan Tuncay x, Selçuk Alibaz x, Bayduhan Taşova x, Erol Zöngür x, Abdullah Balıkuv x (Cihangin Çağlıyan dk.65 x), Emirhan Tak x
Gol: Berkay Arslan dk.73 ( Amasyaspor)
Sarı kartlar: Berkay Arslan, Hakan Olkan, Deniz Erdoğan (Amasyaspor), Ayhan Taşlı, Selçuk Alibaz x, Erol Zöngür (Uşakspor) - AMASYA
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