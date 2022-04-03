Amatör maç dostlukla başladı kavgayla bitti - Son Dakika
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Amatör maç dostlukla başladı kavgayla bitti

03.04.2022 18:46
Amatör maç dostlukla başladı kavgayla bitti

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor-Gelikspor maçı dostlukla başladı kavgayla son buldu.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig play-off turunda oynanan Çaycumaspor-Gelikspor maçı dostlukla başladı kavgayla son buldu.

Çaycuma Şehir Stadı'nda oynanan Çaycumaspor - Gelikspor karşılaşması 0-0'lık skorla bitti. Sahasında hiç maç kaybetmeyen Çaycumaspor, evinde play-off'un 2'nci sıradaki takımı Gelikspor'u konuk etti. Çaycumaspor polis haftasıyla ilgili hazırladıkları pankartla sahaya çıkarak emniyet mensuplarına jest yaptı. Görevli memurlara tek tek karanfil veren Çaycumaspor, Geliksporu da dostane tavırla karşıladı.

Çaycumaspor oyuna istekli başladı ancak maçın 29. dakikasında Tarık Demirci 2 sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu dakikadan itibaren Çaycumaspor, Gelikspor karşısında 10 kişi kaldı. 90 dakika boyunca rakip takıma pozisyon vermeyerek maç 0-0 bitti. Çaycumasporu yaklaşık 2 bin 500 seyirci izlerken bu senenin seyirci rekoru kırıldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte tribün ve saha içerisinde gergin anlar yaşanmaya başladı. Geliksporlu taraftarlar sahaya atlayarak Çaycumaspor futbolcularına saldırdı. Karşılaşmayı yöneten hakemler ise polis ekiplerinin yardımıyla sahadan çıkarıldı. Gelikspor taraftarları, emniyet ekiplerinin araya girmesiyle saha dışına gönderilirken saha dışında da emniyet mensuplarıyla arbede yaşandı. Emniyet güçleri ile kavga eden Geliksporlu taraftarlara biber gazı sıkılarak durdurulmaya çalışıldı. Polisle, taraftarlar arasındaki gerginlikte Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve bir bekçi biber gazından etkilenerek hastanelik oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı maç dostlukla başlayıp kavgayla son buldu. - ZONGULDAK

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Amatör Lig, Zonguldak, Play Off, Polis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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