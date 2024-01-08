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Amatör maçta yaşanan kavgaya polis müdahalesi - Son Dakika
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Amatör maçta yaşanan kavgaya polis müdahalesi

İstanbul Süper Amatör Lig'de oynanan Gaziosmanpaşa-Başakşehirspor maçı sonunda yaşanan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti. İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Başakşehirspor 2-1 kazanırken, son düdükle birlikte saha karıştı. Polis ekipleri oyuncuları güçlükle ayırırken, biber gazıyla müdahale etti. Olayların yatıştırılması sonrası Başakşehirsporlu futbolcular polis koruması ile stattan ayrıldı.

08.01.2024 - 19:28,
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- Amatör maçta yaşanan kavgaya polis müdahalesi

İSTANBUL - İstanbul Süper Amatör Lig'de oynanan Gaziosmanpaşa-Başakşehirspor maçı sonunda yaşanan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti.

İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta Gaziosmanpaşa, Başakşehirspor'u konuk etti. İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı Başakşehirspor 2-1 kazanırken, son düdükle birlikte saha karıştı. İki takımın yedek kulübelerinde yaşanan kavga büyürken, tribünlerden de yabancı maddeler sahaya atıldı. Polis ekipleri oyuncuları güçlükle ayırırken, biber gazıyla müdahale etti. Olayların yatıştırılması sonrası Başakşehirsporlu futbolcular polis koruması ile stattan ayrıldı.

Amatör maçta yaşanan kavgaya polis müdahalesi
Kaynak: İHA
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