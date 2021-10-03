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Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika

Amatör Spor Haftası başlıyor

03.10.2021 16:59
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Her yıl Ekim ayının ilk haftası tüm yurtta kutlanan Amatör Spor Haftası 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanacak.

Her yıl Ekim ayının ilk haftası tüm yurtta kutlanan Amatör Spor Haftası 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanacak. Denizli'de kurumlarla işbirliği halinde dolu dolu bir program hazırlanırken, her yıl olduğu gibi hedef, hafta boyunca gerçekleşecek kutlama ve etkinliklerle amatör spor branşlarına dikkat çekmek olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası bu sene 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde paydaş kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan sportif etkinliklerin programı netleşti. Amatör Spor Haftası 4 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de kortej yürüyüşü ile başlayacak. Valilik önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına kadar bando eşliğinde gerçekleşecek yürüyüşe protokol üyeleri, sporcular, Gençlik Merkezi üyesi gençler ve amatör spora gönül verenlerin katılması bekleniyor. Yürüyüşün sonunda sporcular, hazırlanan alanda kısa bir gösteri yapacak. Etkinlikler kapsamında hafta boyunca sportif turnuvalar, bisiklet ve motosiklet turu, konferans, kulüplere malzeme dağıtımı gibi faaliyetler gerçekleşecek. Kınıklı Spor Kompleksinde atletizm, Amerikan Futbolu gösteri maçı, ayak tenisi, voleybol turnuvası, Akkonak Samim Gök Futbol Sahasında Şehit Veli Kabalay U15 Futbol Şenliği ile veteranlar gösteri maçı gibi etkinlikler yer alacak.

Sporun enleri ödüllerini alacak

Amatör sporla dolu dolu geçecek haftanın kapanışı 11 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'de Pamukkale Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde olacak. "Sporun En'leri" adlı programda 2021 yılında Denizli'de spora damga vuran isimler, milli sporcular ve yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmiş sporcular tanıtılarak ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ayrıca hafta boyunca yapılan turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

İbanoğlu, "Amatör branşlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

Sporda başarının amatör bir ruh ve profesyonel bir anlayışla mümkün olacağını söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yıl boyunca her yaştan insanın spor yaparak sağlıklı kalabilmesi ve yeni bireylerin spora kazandırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilimize kazandırdığı tesislerde aynı anda binlerce kişi spor yapma imkanı buluyor. Son yıllarda ilimizde spor kültürünün oluşması ve spor sevgisinin aşılanması yönünde büyük bir aşama kaydedildi. Amatör Spor Haftasında yapılacak aktivitelerle bir kez daha spora dikkat çekip, amatör spor branşlarında farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Yapılacak etkinliklere tüm sporseverleri davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor
Amatör Spor Haftası başlıyor

Pazartesi, Denizli, 4 Ekim, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör Spor Haftası başlıyor - Son Dakika Spor


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