Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 10. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de lige verilen 2 haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Sanayi Esnafspor- Özvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak
Esentepespor- Tomarza Belediyespor: Kemal Hattatioğlu
Kayseri Şekerspor- Hacılar Erciyesspor: Ali Etlikçi
Kayseri Yolspor-Erciyes Esen Makina: Cem Eray Eşmekaya
Talas Anayurtspor- OSB Atletikspor: Yusuf Uğurlu
Başakpınar Belediyespor- Amarat Gençlikspor: Alim Kandemir
Kocasinan Şimşekspor -Buğdaylıspor: Ahmet Pakırcı
Kayseri Yavuzspor-Kayserigücü FK: Caner Kalem
Kayseri Gençlerbirliği-Erciyes Reşadiye Gençlik: Esat Sabuncu
Kocasinan Ülküspor-Gültepespor: Hüseyin Otyakmaz - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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