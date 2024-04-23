Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı - Son Dakika
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Spor

Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor\'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor, rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçta Ambar Kızılırmakspor'un gollerini Kadir Yılmaz atarken, Sanayi Esnafspor'un tek golünü Deniz Karatut kaydetti.

23.04.2024 14:07
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Kayseri Şeker 2 .Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Adem Barış Macit, İbrahim Çolak, Tolga Mumyapan

Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner, Yakup Aslan, Ömer Ünal, (Ozan Sevingen dk.46), Ali Şakar, Barış Soysal, Kadir Yılmaz, Ayhan Aslan, (Yusuf Balcı dk.79), Ömer Faruk Kalkan, Remzi Yılmaz

Sanayi Esnafspor: Eymen Yağmur, Ramazan Başer, (Burak Kılıç dk.60), Seyhan Gök, Şükrü Yabgu, Deniz Karatut, Eren Alkan *** Emre Taşkın, (Muhammed dK.70) Enes Atçı, Zişan Sağlamer, Serdar Durmuş

Goller: Kadir Yılmaz (dk.12 ve 49) (Ambar Kızılırmakspor), Deniz Karatut (dk.41) (Sanayi Esnafspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı - Son Dakika
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