Ambar Kızılırmakspor, Sanayi Esnafspor\'u 2-1 yenerek 3 puanı aldı

Kayseri Şeker 2 .Amatör Küme B Grubunda zirve mücadelesi veren Ambar Kızılırmakspor rakibi Sanayi Esnafspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Adem Barış Macit, İbrahim Çolak, Tolga Mumyapan
Ambar Kızılırmakspor: Baykal Altay, Süphan Kafkas, Yusuf Aslaner, Yakup Aslan, Ömer Ünal, (Ozan Sevingen dk.46), Ali Şakar, Barış Soysal, Kadir Yılmaz, Ayhan Aslan, (Yusuf Balcı dk.79), Ömer Faruk Kalkan, Remzi Yılmaz
Sanayi Esnafspor: Eymen Yağmur, Ramazan Başer, (Burak Kılıç dk.60), Seyhan Gök, Şükrü Yabgu, Deniz Karatut, Eren Alkan *** Emre Taşkın, (Muhammed dK.70) Enes Atçı, Zişan Sağlamer, Serdar Durmuş
Goller: Kadir Yılmaz (dk.12 ve 49) (Ambar Kızılırmakspor), Deniz Karatut (dk.41) (Sanayi Esnafspor) - KAYSERİ
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