Stat: Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım
Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Çekdar Orhan (Dk. 66 Traore), Sinan Kurt (Dk. 111 Civan Süer), Mehmet Yeşil (Dk. 102 Veli Çetin), Doğan Can Davas (Dk. 117 Diyar Erdoğan), Alaettin Batuhan Tur, Alberk Koç, Nicolas Nkoulou, Oktay Aydın (Dk. 66 Cassubie), Erkan Sasa (Dk. 66 Lorviç), Yakal Taylan
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: Muharrem Tunay Meral, Hakan Özkan (Dk. 117 Fatih Özkan), Yiğit Demir, Fatih Somuncu, Yasin Kargı (Dk. 91 Ahmet Ülük), Samed Ali Kaya (Dk. 77 Berat Ali Genç ), Özkan Yıldırım, Ali Akkuş (Dk. 111 Mehmet Eren Sıngın), Selim Ilgaz (Dk. 60 Mehmet Mustafa Yıldızaç), Alper Kadir Duruk (Dk. 91 İsmail Erdoğan), Mehmet Alp Kurt
Gol: Dk. 97 Lorviç (Penaltıdan) (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK'yi normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Amed, Adana FK'yi Geçti - Son Dakika
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