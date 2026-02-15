Amed SK ve Sakaryaspor 1-1 Berabere Kaldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Ömer Tevfik Özkoç, Çağrı Yıldırım, Erdem Temel,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Tarkan Serbest, O. Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt(Dk. 82 Atakan Müjde), A. Traore(Dk. 78 Dia Saba), F. Hasani(Dk. 70 Cem Üstündağ), Z. Dimitrov, D. Moreno(Dk. 77 Afena-Gyan), M. Diagne

SAKARYASPOR: J. Szumski, Ruan(Dk. 64 Haydar Karataş), Emrecan Terzi(Dk. 46 Serkan Yavuz), Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, S. Pena(Dk. 82 Batuhan Çakır), O. Kwabena (Dk. 86 Melih Bostan), J. Vukovic, M. Fofana, Mete Kaan Demir, Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 86 L. Zwolinski)

GOLLER: Dk. 45 F. Hasani, (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 74 Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor)

SARI KART: Dk. 90+6 Atakan Müjde, 90+7 Murat Uçar, 90+8 M. Diagne (Amed SK) Dk. 66 Haydar Karataş, Dk. 90+2 ve 90+7 L. Zwolinski, 90+9 Burak Bekaroğlu, 90+10 Mete Kaan Demir (Sakaryaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 L. Zwolinski (Sakaryaspor)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler'in golünü 45'inci dakikada Hasani atarken, Sakaryaspor'un golü 74'üncü dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan geldi. Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, haftalar sonra liderliği kaybederek 3'üncü sıraya geriledi.