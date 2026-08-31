Amed-Spor Trabzon'u Ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, son oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Besnik Hasi, karşılaşmada Alban Lafont, Umut Meraş, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Yira Sor, Dia Saba, Samuel Ballet ve Mbaye Diagne'ye ilk 11'de görev verdi.

Amed Sportif Faaliyetler'de yedek kulübesinde Amadou, Mehmet Yeşil, Furkan Soyalp, Gift Orban, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Mohamed ve Mustafa Burak Bozan yer aldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.

Stattaki ekranda "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler maçında kadroda değişikliklere gitti.

Bordo-mavili ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Umut Nayir, görev bekledi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayı tribünden izledi.