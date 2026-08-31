Amed-Spor Trabzon'u Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amed-Spor Trabzon'u Ağırladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor'u konuk etti; taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, son oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Besnik Hasi, karşılaşmada Alban Lafont, Umut Meraş, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Yira Sor, Dia Saba, Samuel Ballet ve Mbaye Diagne'ye ilk 11'de görev verdi.

Amed Sportif Faaliyetler'de yedek kulübesinde Amadou, Mehmet Yeşil, Furkan Soyalp, Gift Orban, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Mohamed ve Mustafa Burak Bozan yer aldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe, "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" yazılı pankart asıldı.

Stattaki ekranda "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı yer aldı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler maçında kadroda değişikliklere gitti.

Bordo-mavili ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Umut Nayir, görev bekledi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayı tribünden izledi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed-Spor Trabzon'u Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı

22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
21:40
Aziz Yıldırım’dan talimat Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
21:28
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 23:15:05. #7.13#
SON DAKİKA: Amed-Spor Trabzon'u Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement