Amed Sportif 6-1 Boluspor

05.04.2026 21:23
Amed Sportif, Boluspor'u 6-1 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Boluspor'u 6-1 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 46), Sinan Kurt (Çekdar Orhan dk. 66), Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 72), Afena Gyan (Dia Saba dk. 46), Florent Hasani, Mbaye Diagne (Tarkan Serbest dk. 66)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 46), Kaan Arslan (Gökhan Akkan dk. 83), Loic Kouagba, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 73), Mario Balbudia, Dean Lico, Ömürcan Artan, Doğancan Davas (Alptekin Çaylı dk. 73), Barış Alıcı (Alexandru Baluta dk. 55), Arda Usluoğlu

Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Erdem Dikbasan, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Goller: Mehmet Yeşil (dk. 6), Mbaye Diagne (dk. 38 ve 56), Celal Hanalp (dk. 41), Daniel Moreno (dk. 67), Dia Saba (dk. 71) (Amed Sportif Faaliyetler), Arda Usluoğlu (dk. 90) (Boluspor)

Kırmızı kart: Dean Lico (Boluspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) Kaan Arslan, Mario Balbudia (Boluspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor

08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
