Amed Sportif 6-1 Boluspor

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Boluspor'u 6-1 mağlup etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 46), Sinan Kurt (Çekdar Orhan dk. 66), Daniel Moreno (Zdravko Dimitrov dk. 72), Afena Gyan (Dia Saba dk. 46), Florent Hasani, Mbaye Diagne (Tarkan Serbest dk. 66)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Emrah Başsan, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Onur Öztonga (Ibrahim Akanbi Rasheed dk. 46), Kaan Arslan (Gökhan Akkan dk. 83), Loic Kouagba, Lucas Lima (Abdulsamet Kırım dk. 73), Mario Balbudia, Dean Lico, Ömürcan Artan, Doğancan Davas (Alptekin Çaylı dk. 73), Barış Alıcı (Alexandru Baluta dk. 55), Arda Usluoğlu
Yedekler: Bartu Kulbilge, Mert Çetin, Erdem Dikbasan, Harun Alpsoy
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Goller: Mehmet Yeşil (dk. 6), Mbaye Diagne (dk. 38 ve 56), Celal Hanalp (dk. 41), Daniel Moreno (dk. 67), Dia Saba (dk. 71) (Amed Sportif Faaliyetler), Arda Usluoğlu (dk. 90) (Boluspor)
Kırmızı kart: Dean Lico (Boluspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) Kaan Arslan, Mario Balbudia (Boluspor) - DİYARBAKIR
