Amed Sportif 6-1 ile Boluspor\'u geçti

05.04.2026 22:19
Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'u 6-1 yenerken, teknik direktörler maç sonrası değerlendirme yaptı.

Selim Kaya/ Diyarbakır - 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Boluspor'u 6-1 yendi. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Mesut Bakkal ve Nevzat Dinçbudak açıklamalarda bulundu.

Gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına gidecek olan Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Boluspor karşılaşmasını 6-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki 2'nci sırasını korudu. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak açıklamalarda bulundu.

MESUT BAKKAL: BU NOKTADAN SONRA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mesut Bakkal, alınan farklı galibiyetten memnun olduklarını belirterek, "Çok güzel bir galibiyet. Hem iyi oyun hem de işin ciddiyetinde olan bir takım. Son yediğimiz gol hariç. Şimdi geldiğimiz noktada, özellikle son 5 maçtaki galibiyetler ve arkasındaki beraberlikle 17 puan topladık ve önemli bir noktaya geldik. Hatırlarsanız bir cümle kullanmıştım: 'Ben şampiyon olduğumuz senedeki enerjiyi ve atmosferi görüyorum.' Hem taraftarda hem oyuncu grubunda hem de bizde bu var. Şimdi artık perşembe günü İstanbul'da bir finale gideceğiz. Yani 4 puan öndeyiz ama alacağımız puan ya da puanlar bizi üst tarafa daha da yaklaştıracaktır. Bunun bilincindeyiz. Takım da bu bilinçle mücadele ediyor, bu da beni çok sevindiriyor. Giren çıkan oyuncular aynı ciddiyetle devam ediyor. Onun için mutluyuz. Artık 5 maçımız kaldı. Buradan sonra bırakmak istemiyoruz. Bu mücadeleyi ve direnci de gösteriyorlar. Boluspor ligin iyi takımlarından biri. Hocası da yeni görev aldı, arkadaşım; ona da hayırlı olsun diyorum. Tabii 10 kişi kalmaları talihsizlikti ama iyi mücadele ettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

NEVZAT DİNÇBUDAK: EKSİK KALMAK BİZİ ZORA SOKTU

Boluspor Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak ise rakiplerini tebrik ederek, "Öncelikle Amedspor'u kutluyorum. Ölü toplarda etkili olduklarını biliyorduk. Bu çerçevede yediğimiz gol ve daha sonra eksik kalmamız bizi zora soktu ve maalesef maç 6-1'lik skorla bitti. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımız hücum adına iyi çıkışlar yaptı. Bir tane direkten dönen topumuz var ama maalesef üzücü bir skor aldık. Amedspor'a kalan maçlarında başarılar diliyorum. Biz de özellikle önümüzdeki hafta içi sahamızda oynayacağımız Sivas maçını kazanıp kötü gidişe dur demek ve ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor
MHP’li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti MHP'li meclis üyesi Aziz Uslu kazada hayatını kaybetti

07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
