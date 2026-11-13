Amed Sportif Basın Sözcüsü Sönmez, 11 haftada 23 puanla üçüncülüğü değerlendirdi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Basın Sözcüsü Eser Sönmez, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında iyi bir puan almayı ve ligin üst sıralarında yer almayı başardıklarını söyledi.

Süper Lig'deki ilk sezonunda mücadele eden Diyarbakır temsilcisi, geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

Ligde attığı 28 gole karşılık kalesinde 15 gol gören yeşil-kırmızılı ekip, puan cetvelinde üçüncü sırada yer aldı.

İç saha performansıyla dikkati çeken Amed Sportif Faaliyetler, taraftarı önünde oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kazanarak 18 puan elde etti.

Diyarbakır ekibi, bu maçlarda Erzurumspor FK'yi 3-0, Trabzonspor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 5-0, Beşiktaş'ı 3-2, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 ve Eyüpspor'u 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Deplasmanda ise 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Amed Sportif Faaliyetler, 5 puan topladı.

"Taraftar gücü takımımız için en büyük motivasyonlardan biri"

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Basın Sözcüsü Eser Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde geride kalan 11 haftada hedefleri doğrultusunda??????? iyi puan toplamayı başardıklarını söyledi.

Özellikle iç sahada güçlü takımlara karşı önemli sonuçlar aldıklarını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu 11 haftada hedeflediğimiz doğrultuda belli bir puan almayı başardık. Özellikle güçlü takımlara karşı sahamızda, taraftarımızın oluşturduğu atmosferin hem bizim hem de sporcularımız üzerinde olumlu etkisiyle önemli puanlar topladık. Deplasman karnemizi istediğimiz seviyede görmüyoruz. Buna rağmen 11 haftada iyi bir puan almayı ve ligin üst sıralarında yer almayı başardık. Taraftar gücü takımımız için en büyük motivasyonlardan biri. Sadece Diyarbakır'ın değil, bölgenin tamamının ve Türkiye'nin her tarafından taraftarı olan bir futbol kulübüyüz. Taraftarımızın oluşturduğu atmosfer takımımız üzerinde olumlu bir motivasyon yaratıyor."

Kulübün 11 yıllık sürecinde 2. Lig ve 1. Lig'de önemli mücadeleler verdiğini belirten Sönmez, bu tecrübenin bugünkü yapılanmaya katkı sunduğunu anlattı.

Kulübün başarısının arkasında ortak hareket etme kültürünün bulunduğunu ifade eden Sönmez, "Burada ortak dayanışma ve ortak akılla hareket eden bir yönetim, istişare kurulu ve taraftarlarımız var. Bu tecrübenin de getirdiği başarıyı zaman içerisinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"İlk aşamadaki planımız bu ligde kalıcı olmak"

Süper Lig'de ekonomik gücü ve oyuncu kalitesi yüksek takımlarla mücadele ettiklerini dile getiren Sönmez, takımın ulaşabileceği en iyi noktaya gelmek istediğini ancak şampiyonluğu doğrudan hedef olarak açıklamanın doğru olmayacağını belirtti.

Takımın öncelikli hedefinin Süper Lig'de kalıcılık sağlamak olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları aktardı:

"Türkiye'de belli takımların bu lig üzerinde bir hegemonyası var. Ekonomik bütçeleri çok yüksek ve kaliteli oyunculardan oluşan kadroları bulunuyor. Tabii ki biz de varabileceğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz. Ancak bunu şampiyonluk olarak adlandırırsak doğru olmayacaktır. İlk aşamadaki planımız bu ligde kalıcı olmak ve daha sonra bunun üzerine koyarak ilerleyebilmektir. Şu an doğrudan bir hedef koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Basında çıkan isimlerle ilgili herhangi bir irtibatımız olmadı"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara izin verildiğini bildiren Sönmez, izin sürecinin ardından takımın Diyarbakır'da yeniden antrenmanlara başladığını ifade etti.

Sönmez, milli takımlarda bulunan oyuncular dışındaki futbolcularla hazırlık sürecini sürdüreceklerini belirtti.

Transfer iddialarına da değinen Sönmez, basında ve sosyal medyada yer alan isimlerle ilgili herhangi bir temaslarının bulunmadığını kaydetti.

Transfer çalışmalarının henüz başlamadığını belirten Sönmez, "Transfer komitemiz toplanacak. Bütçemize göre transfer yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Bunun ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Şu ana kadar basında çıkan isimlerle ilgili herhangi bir irtibatımız olmadı." diye konuştu.

Taraftarlara tribünlerde takımlarını destekleme çağrısında da bulunan Sönmez, karşılaşmaların herhangi bir taşkınlık yaşanmadan tamamlanmasını istediklerini sözlerine ekledi.