Amed Sportif Faaliyetler'de Ayrılık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amed Sportif Faaliyetler'de Ayrılık

Amed Sportif Faaliyetler\'de Ayrılık

Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

20.05.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'İNCİ Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı.

1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Servet Çetin ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Servet Çetin'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

ÇETİN: SAHADA TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE ETTİK

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çetin, "Sevgili Amedspor taraftarları ve değerli Diyarbakır halkı. Bu güzel şehrin renklerini, yüreğini ve tutkusunu tanıma şansı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Görev sürem boyunca sahada terimizin son damlasına kadar mücadele ettik, birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Taraftarlarımızın coşkusu, desteği ve inancı her zaman arkamızda bir dağ gibi durdu. Bu şehirde yalnızca futbol konuşulmuyor; burada kardeşlik ve onur var. Bu değerlere şahitlik etmek benim için gururdu. Ayrılık vakti geldiğinde söylenecek en doğru söz, teşekkür etmektir. Kulüp yönetimine, Amedspor ailesine, kulüp emekçilerine ve en çok da yüreğiyle takımını destekleyen o güzel insanlara sonsuz teşekkürler" dedi.

Kaynak: DHA

Servet Çetin, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'de Ayrılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi
Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi Ölümü bile düşünmedi, çıplak elle yüzlerce arının arasına girdi
Türkiye’nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti
Yunanistan’da pasaport kontrolünde yeni dönem Kayıtlar 3 yıl saklanacak Yunanistan'da pasaport kontrolünde yeni dönem! Kayıtlar 3 yıl saklanacak
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Aladağlar’da dağcılar ceset buldu Aladağlar'da dağcılar ceset buldu

15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:03
Bu kadarına da pes Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
21:31
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
21:21
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
21:12
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
20:57
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
20:43
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
20:33
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
19:47
Trump’la görüşen Putin’den “ateşkes“ mesajı
Trump'la görüşen Putin'den "ateşkes" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 15:49:19. #7.13#
SON DAKİKA: Amed Sportif Faaliyetler'de Ayrılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.