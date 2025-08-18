Amed Sportif Faaliyetler, Emrah Başsan\'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan Amed Sportif Faaliyetler, flaş transferlerine devam ediyor.

EMRAH BAŞSAN AMEDSPOR'DA

Yeşil-kırmızılı takım, son olarak Sakaryaspor kampına katılan fakat transferi gerçekleşmeyerek sözleşmesini fesheden Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcuyla 2025-2026 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emrah Başsan'a Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.