Amed Sportif Faaliyetler - Fatih Karagümrük maçının ardından

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1'inci Lig'in 20'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak , açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Amedspor'un Servet Çetin'le anlaştıktan sonra çıkış yakaladığını belirterek, "Özellikle ligin ikinci yarısı başladı. Herkese hayırlı olsun diyorum. Perşembe günü anlaştığım şampiyonluk için kurulmuş Karagümrük Kulübü'nde başlamış bulunmaktayım. Dün bir antrenman, bugün de maça çıktık. Lig bu sene gerçekten çok zor. Herkesin birbirinden puan alabileceği bir lig süreci yaşıyoruz. Özellikle Amedspor takımı da gerçekten o saygıyı hak ediyor. Özellikle Servet Hoca geldikten sonra da ciddi bir çıkış yakaladılar. Çok cüretkar oynuyorlar. Zaten son 8 maç içerideki bütün maçlarını kazandı. Kaybetmeden yoluna devam ediyor. O felsefeyi oturtturmuş durumda" dedi.

'BELKİ KAZANSAK SÜPER LİG İÇİN BİR ADIM OLACAKTI'

Oyuncularının özverili ve disiplinli oynamalarından memnun olduğunu belirten Ak, "Biz de çok kısa bir süre içerisinde planlarımızı yaptık. Belli bir süre o taktiğimiz oyun içinde devam etti. Zaman zaman karşılığını aldık. Özellikle ilk yarıda çok fırsatlar geldi. Nitekim 1-0 öne geçtik. Özellikle ikinci yarı daha coşkulu ve risk alarak, Amedspor'un üzerimize geleceğini düşündük. Belki daha erken de gol olabilirdi. Belki biz de 2-0, 3-0 bile yapabilirdik. O fırsatları da yakaladık. İşte orada değerlendiremedik. 1-0'dan sonra ikinci yarıda yine direkten dönen bir topumuz var. Duran toplarda da onlar zaman zaman üstünlük sağladı. Zaten maç planında da en çok çekindiğimiz onların o duran top organizasyonuydu. Açıkçası oyuncularımızın bu kadar özverili, bu kadar disiplinli bir şekilde oynamalarından çok memnunum. Tabii o golü yemek, açıkçası içimizi acıttı. Maçı kazanabilir miydik? Kazanabilirdik. 1-1 bizim için kötü bir sonuç mu, açıkçası şu an değil. Belki kazansak Süper Lig için bir adım olacaktı bizim için. Çok önemli bir maçtı. Şimdi önümüzde bir maç var. Kendi sahamızda oynayacağımız. Onu da kazanıp bugün kazanılan bir puanın değerini ortaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

ÇETİN: DEVLET BÜYÜKLERİMİZE SESLENİYORUM, LÜTFEN BİZE YARDIMCI OLSUNLAR

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise sahanın zeminiyle ilgili sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Maçta bugün o kadar çok rezillikler vardı ki, onları tek tek artık birilerinin dile getirmesi gerekiyor. Yani bu da bana düştü. Birincisi, her zaman geldiğim günden beri söylüyorum. Zemin, zemin, zemin. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen yardımcı olsunlar bize. Zemin şu çocukların sağlığına zarar, oyunumuza zarar. Yani rakip takım tesadüfen bir gol atıyor, ondan sonra uğraşıp duruyoruz golü çıkartmaya. Yani inanılmaz kötü zemin. Ben oyuncu arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Bu kadar özveri, bu kadar oyun oynama anlayışı inanılmaz. Maçı kaybedebiliriz bile. Hiç problem yok ama gerçekten geldiğim günden beri 'Zemin, zemin, zemin' diyorum. Ben kendi yöneticilerimizi de buradan eleştiriyorum. Onlar da bize yardımcı olmuyorlar. Bu işi bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Yazık bize, emeğimize yazık" dedi.

'GOL ATTIK DİYE HAKEM ÜZÜLDÜ'

İyi oynamalarını ve puan almalarını engellemeye çalıştıklarını ifade eden Çetin, "Oyun oynayan takımız. Ne hakem yardımcı oluyor, ne rakip takım oyuncuları. Karagümrük, sen böyle şampiyon olacaksan ne yapayım ben böyle şampiyonluğu? Geçen hafta Ankaragücü sürekli yatıyor. Bu hafta Karagümrük. İkisi de lig görmüş takımlar bunlar, yatarak maç bitirmeye çalışıyorlar. Biraz insanda ahlak olması lazım. Zaman geçirmenin de bir edebi vardır, bir doğrusu vardır yani. Ankaragücü de dahil nispeten Ankaragücü bunlara nazaran daha iyi ama maçın başından beri 8 dakika uzatma veriliyor. Sadece zaten 15 dakika kaleci zaman çaldı. Tartışma oldu, bir sürü oyuncu değişiklikleri var. 8 dakika zaman uzatıyor. Hakem penaltımızı vermedi. Dikkat edin. Golü attıktan sonra hakemin lütfen yüz ifadesine bakın. Üzüldü ya gol attık diye. Yani o derece. Rakibe de çanak tuttu, rakibin oyunu bozmasını. Yani burada rakip takım oyuncularına da sesleniyorum. Hocasına da sesleniyorum, arkadaşlar oyun oynayın. Bizim bu zamana kadar geldiğimiz bu 9'uncu maçımız. Önde olduğumuz maçta gördünüz mü böyle bir şey yaptığımızı? Yapmıyoruz. Çünkü oyun oynamaya çalışıyoruz. Rakip takıma saygı duyuyoruz. Böyle şampiyon olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Hakemi de tebrik ediyorum. 3 sarı kart sınırında olan 2 tane oyuncumuz var, nedense ikisini de dörtledi. Her türlü üzerimize oynuyorlar. Bunu net söyleyeyim. Bu şehrin takımına gerçekten yazık. Hiç kimse destek olmuyor, ancak köstek oluyorlar. Bunu da net yaşıyorum. Görüyorum. Öyle ifade ediyorum. Biraz sinirliyim ama gerçekten, yemin ediyorum hakkımızı yiyorlar. Bu kadar ayıp yani. Bir sürü madde yazdım buraya. Anlatsam bitmez maçla alakalı. Zemini söyledim, penaltıyı söyledim, kartları söyledim. Hakemin golü attıktan sonra üzüldüğünü, bunları söyledim. İşin açıkçası hiç kimse bize yardımcı olmuyor. Sadece bizi engellemeye çalışıyorlar. İyi oynamamızı da engelliyorlar. Puan almamızı da engellemeye çalışıyorlar. Artık işimiz çok zor, ben bunu söyleyeyim. Ben buradan Diyarbakır halkına da sesleniyorum, işimiz çok zor. Biz böyle bir yere gelemeyiz. Ancak böyle işte 1 puan alırız. 3 puan bir maçta alırız kazanabilir. Bizi bir yere getirmezler, net. Biz oyun oynayacağız, devam edeceğiz oyun oynamaya" diye konuştu.