Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kiraladı
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, gece yarısı yaptığı açıklamayla Gençlerbirliği oyuncusu Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp, genç futbolcuya 'Hoş geldin' mesajı yayımlayarak transferi resmileştirdi.
AMED Sportif Faaliyetler Kulübü, Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Amed Sportif Faaliyetler, gece yarısı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Yeşil-kırmızılı kulüp, genç futbolcu için 'Hoş geldin Dilhan Demir' mesajı yayımladı.
Kaynak: DHA
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