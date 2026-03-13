Amed Sportif Faaliyetler Hazırlıklarını Sürdürüyor

???????Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Manisa FK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler ile Manisa FK, 15 Mart Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
