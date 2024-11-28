Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Servet Çetin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Servet Çetin Açıklamalarda Bulundu

Amed Sportif Faaliyetler\'in Teknik Direktörü Servet Çetin Açıklamalarda Bulundu

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, takımı devraldığı zor süreçte hedeflerinin kulübü hak ettiği yere getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncu izlemede farklı stratejiler uyguladıklarını ve transfer sürecinde dikkatli olmaya çalıştıklarını ifade etti.

28.11.2024 19:16  Güncelleme: 19:21
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AMED Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, "Bu ligi açıkçası düşünmüyordum. Ligde çalışmak istiyordum ve planım da oydu. Görüşmeler sonrasında kendi izlenimi, yönetimin yaklaşımı ideallerinin olması, camianın büyük olması beni cezbetti ve bende burayla anlaştım. Zor bir süreçte takımı devraldık" dedi.

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, kulüp yönetimi ile birlikte ligin ilk 2 haftasını değerlendirmek üzere kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kayapınar ilçesindeki Şeyhmus Özer Spor Tesisi'nde düzenlenen toplantıya, kulübün genel sekreteri Faruk Korkmaz ve futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan teknik direktör Servet Çetin zor bir süreçte takımı devraldığını söyledi.

'BİZİM AMACIMIZ AMEDSPOR'U HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK'

Amaçlarının Amed Sportif Faaliyetler'i hak etiği yere getirmek olduğunu belirten Çetin, "Bu ligi açıkçası düşünmüyordum. Ligde çalışmak istiyordum ve planım da oydu. Görüşmeler sonrasında kendi izlenimi, yönetimin yaklaşımı ideallerinin olması, camianın büyük olması beni cezbetti ve bende burayla anlaştım. Zor bir süreçte takımı devraldık. İyi olmuş olsaydı bizlerde gelemezdik buraya. 2 günlük bir antrenmanla Keçiöğrengücü maçına çıktık. Oyuncu arkadaşların var güçleriyle, bütün dikkatleriyle anlatmak istediğimiz, çalışmak istediğimiz, göstermek istediğimiz her şeyleri maksimal seviyede yapmaya çalışıyorlar. O bizi mutlu ediyor. Eksiklerimiz var mı? Var. Üstüne koyacağımız şeyler var mı? Var. Tabii ki bunlar siz de görüyorsunuz zaten. Bizim amacımız Amedspor'u hak ettiği yere getirmek. Tabii ki dediğim gibi zor bir görev aldık ama işin açıkçası benim işlerim hep böyle zor olmuştur. Zor işlere başararak gelmiştim, futbolculuk hayatımda da antrenörlük hayatımda da böyle olacak. Ama camianın büyüklüğüne güveniyoruz, taraflarımıza güveniyoruz, birlik beraberlik içerisinde olabilirsek sizler de dahil bence Amedspor'u hak ettiği yere kısa sürede getiririz" dedi.

'BELKİ 250-300 OYUNCU İZLEDİK'

Ara transfer süreci için çalıştıklarını söyleyen Çetin, "Geldiğimiz süre içerisinde şuana kadar belki 250-300 tane oyuncu izledik. Bunun amacı da burada ola ki bir takviye yaptığımız zaman yanılma şansımızın çok az olsun. Net bir oyuncu alalım. Gerçekten çok fazla zaman harcıyoruz ki oyuncu izlerken çok detaylı bakıyoruz. Eski maçlarına bakıyoruz, son maçlarına bakıyoruz. Savunmasına bakıyoruz, hücumuna bakıyoruz. Her şeyini inceliyoruz ki hata yapmayalım. O da biraz bizim zamanımızı alıyor. Net söylüyorum, birkaç takviyeyle bu takımın çevresi değişebilir. Ama tabii ki kaliteli oyuncular olacak. Yani istediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak, bence iyi bir takım oluşur diye düşünüyorum. Daha iyi bir takım olacağız inşallah. Birlik beraberlik içerisinde oynayan bir takım olup, birbirine pas veren, birbirinin açığını kapatan bir takım olma hedefindeyiz. İnşallah başaracağız onu. Ben şunu söyledim, belki hiç kimseyi göndermeyeceğiz. Belki şu an dediğim gibi araya kadar 6-7 tane maçımız var. Bütün arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Bazı bölgelerdeki isteklerimizi yönetime diyeceğiz. O anlamda da yönetimin işi biraz zor. Allah yardımcılar olsun, onların işi bizimkinden daha zor. Çünkü yüksek maliyetlere kurulmuş bir takım. İşte bunları halletmek gerçekten zor iş. O yüzden bakalım süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler'in Teknik Direktörü Servet Çetin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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