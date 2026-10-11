Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, 17 Ekim'de FOMGET'i ağırlayacak - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, 17 Ekim'de FOMGET'i ağırlayacak

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Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, 17 Ekim\'de FOMGET\'i ağırlayacak
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk 5 haftada 9 puan toplayan Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, 17 Ekim'de sahasında FOMGET'i ağırlayacak. Teknik direktör Seyid Ahmet Hafız, hedeflerinin şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor.

Sezon öncesi hazırlıklarını Kayseri'de gerçekleştirdiği kampla sürdüren Diyarbakır temsilcisi, fiziksel, mental ve taktiksel çalışmalarla lige hazırlandı.

Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan yeşil-kırmızılı ekip, ligin 6. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'i konuk edecek.

Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Seyid Ahmet Hafız yönetiminde şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Sahaya kazanmak için çıkıyoruz"

Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk 5 haftasında elde ettikleri sonuçlardan memnun olduğunu belirtti.

Kayseri'de gerçekleştirdikleri sezon öncesi kampın takımın fiziksel ve psikolojik hazırlığına katkı sağladığını ifade eden Hafız, "İlk 5 haftada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldık. Ligde 9 puanla 3. sıradayız. Mağlubiyetlerimizi ligin köklü takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı aldık. Bu maçlara yönelik taktiksel planlarımızı yapmıştık ancak sahada her zaman istediğimiz sonuçları alamayabiliyoruz." dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir camia olduğunu dile getiren Hafız, rakip ayırt etmeksizin her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Hafız, şunları kaydetti:

"Rakibimiz kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor veya Beşiktaş olması bizim için fark etmiyor. Bundan sonraki süreçte de oyuncularımla hazırlanarak her maça kazanmak için çıkacağız. Her zaman hedefleri olan bir kulübüz. En büyük hedefimiz ligde şampiyon olmak. Bu yıl ligde ilk iki sırayı alan takımlar Avrupa'ya gidecek. Şampiyon olamasak bile ikinci olduğumuzda Avrupa serüvenimiz başlayacak. Takımımızı bu hedefler doğrultusunda hazırlıyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsteğimiz Amedspor'u Avrupa'da da temsil etmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

Takımın hücum anlayışına ve oyuncu yetiştirme hedeflerine değinen Hafız, "Geçen sezon Amedspor tarihinin en fazla gol attığı, en az gol yediği ve en fazla puan topladığı sezonu yaşadık. Geçen yılın üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Oyun anlayışımızda hep kazanmak olduğu için bazı maçlarımız bol gollü, bazıları ise daha az gollü geçiyor. Hedeflerimizden biri de bölgedeki oyunculara şans vermek ve gelecekte Amedspor'u temsil edecek nitelikli futbolcular yetiştirmek. Bu kapsamda hem ülkemizin hem de yurt dışındaki oyuncularımızın ülkelerinin milli takımlarına futbolcu gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

"6 futbolcumuz şu anda milli takım kamplarında"

Altyapıdan oyuncu yetiştirmenin ve milli takımlara futbolcu kazandırmanın önemine dikkati çeken Hafız, şunları söyledi:

"Geçen yıl Kevser Kartal'ı Kadın A Milli Takımı'na gönderdik. Bu, bizim için gerçekten güzel bir gelişmeydi. Uzun süredir kulübümüzden A Milli Takım'a yerli bir oyuncu gönderememiştik. Geçen yıl bunu başardık. Ülkemizin milli takımlarında 3, diğer ülkelerin milli takımlarında da 3 oyuncumuz olmak üzere toplam 6 futbolcumuz şu anda milli takım kamplarında. Bu nedenle çalışmalarımızı biraz eksik kadroyla sürdürüyoruz. Oyuncularımızın dönmesinin ardından FOMGET maçına tam kadroyla hazırlanacağız."

"Daha fazla taraftar bekliyoruz"

Kadın futbolunun erkek futbolu kadar ilgi görmediğini ifade eden Hafız, taraftarları tribünlerde takımlarına destek olmaya çağırarak "Ülkemizde ve dünyada kadın futboluna, erkek futbolu kadar ilgi gösterilmiyor. Daha fazla taraftar bekliyoruz çünkü onların desteğini arkamızda hissettiğimizde kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bize inananları görmek, taraftarlarımızın yanımızda olduğunu hissetmek hem bizi hem de oyuncularımı motive ediyor. Böyle durumlarda karşılaşmalara normalden daha fazla odaklanmış ve yüksek motivasyonla çıkabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
FutbolSporSon Dakika

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